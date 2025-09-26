aespaカリナ、ミニスカ×ストッキングで美脚際立つ「可愛すぎ」「魅力が溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/09/26】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が25日、自身のInstagramを更新。PRADA（プラダ）のアイテムを着用したミニスカートショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】aespaカリナ「完璧なビジュアル」と話題のミニスカコーデ
カリナは青いハートの絵文字とともに「＃PradaSS26 ＃Prada」のハッシュタグを添えて投稿。水色のオーバーサイズジャケットにミニスカート、薄手のグレーストッキングを合わせたコーディネートで美しい脚を際立たせ、黒のバッグを横に置きながらソファに座るポーズを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「魅力が溢れてる」「脚綺麗」「プラダが似合う」「スタイル抜群」「完璧なビジュアル」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
