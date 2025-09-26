大ボリュームで夜を満たす！ロッテリアの「夜バーガー」がトリプルになって新登場
夕食にしっかりとボリューミーな食事を味わいたい人にうれしいニュース！2025年9月12日より、ロッテリアで「夜バーガー」の販売を開始した。毎日17時から販売される本メニューは、ロッテリアの人気商品をベースに、肉厚なパティやチーズを増量した夜だけの特別仕様が魅力。特に今年は、100%ビーフパティを3枚重ねた“トリプル”が目玉！2024年に発売され話題になった「ロッテリアの夜Wバーガー」がさらにパワーアップして帰ってきたのだ。
【写真】季節限定！「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」
■仕事帰りのご褒美に！夜にこそ食べたい満足感
「夜バーガー」は、ロッテリアが夕食需要に応える形で提案する17時からの限定シリーズだ。昨年の販売時には、「ボリュームがすごい」「ガッツリなのに味のバランスがいい！」とSNSなどでも話題になったが、今年はもう1枚パティをプラスして3枚に！圧倒的な食べ応えを実現している。
季節限定！「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」(単品990円)
まず注目したいのが、この秋限定の「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」。3枚重ねた牛肉100%のパティの上に、月をイメージしたとろ〜り半熟風卵、レッドチェダーチーズ、そして4種のチーズをブレンドしたチーズソースを合わせている。味の決め手は、3種類の醤油をベースにショウガやニンニクを効かせた特製香味ソースと、ゆず皮のさわやかな風味が特長のゆずマヨ。濃厚ながらさっぱりとした和風の味わいを、10月中旬までの期間限定で楽しめる。※なくなり次第終了
チーズ好き必見！「トリプル 絶品チーズバーガー」(単品990円)
ロッテリアの定番「絶品チーズバーガー」が夜バーガーとして究極の進化を遂げた形、それが「トリプル 絶品チーズバーガー」。パティとチェダーチーズを3枚ずつ重ね、さらにゴーダ、チェダー、マスカルポーネ、パルメザンの4種のチーズをブレンドした特製ソースを合わせた贅沢な構成。とろけるチーズの濃厚さがビーフと調和し、リッチな後味を演出している。
ストレートに“肉”を味わう！「トリプル 絶品ビーフバーガー」(単品820円)
もっとシンプルに肉の旨味を堪能したいなら、「トリプル 絶品ビーフバーガー」がおすすめだ。3枚のビーフパティに合わせるのは、店舗で仕込んだレリッシュと、フルーティでスモーキーな特製BBQソース。肉々しいパティの味わいをダイレクトに楽しむことができる。
今回紹介した3種類のバーガーは、いずれもパティ2枚のWサイズも用意されているので、「トリプルは少し多いかも」という日でも安心だ。「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は790円、「ダブル 絶品チーズバーガー」は740円、「ダブル 絶品ビーフバーガー」は620円で、その日の気分や食欲に合わせて選べるのもうれしいポイント。昨年同様、今年もリピーターが増えることが予想されるが、ご褒美感たっぷりの「ロッテリアの夜バーガー」は一日の疲れを吹き飛ばしてくれるはず。ぜひ、おなかを空かせてからお店へ向かおう！
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※一部店舗を除く196店舗で販売予定です(9月9日時点)。
※「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」と「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、10月中旬まで販売予定。なくなり次第終了します。
■仕事帰りのご褒美に！夜にこそ食べたい満足感
「夜バーガー」は、ロッテリアが夕食需要に応える形で提案する17時からの限定シリーズだ。昨年の販売時には、「ボリュームがすごい」「ガッツリなのに味のバランスがいい！」とSNSなどでも話題になったが、今年はもう1枚パティをプラスして3枚に！圧倒的な食べ応えを実現している。
季節限定！「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」(単品990円)
まず注目したいのが、この秋限定の「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」。3枚重ねた牛肉100%のパティの上に、月をイメージしたとろ〜り半熟風卵、レッドチェダーチーズ、そして4種のチーズをブレンドしたチーズソースを合わせている。味の決め手は、3種類の醤油をベースにショウガやニンニクを効かせた特製香味ソースと、ゆず皮のさわやかな風味が特長のゆずマヨ。濃厚ながらさっぱりとした和風の味わいを、10月中旬までの期間限定で楽しめる。※なくなり次第終了
チーズ好き必見！「トリプル 絶品チーズバーガー」(単品990円)
ロッテリアの定番「絶品チーズバーガー」が夜バーガーとして究極の進化を遂げた形、それが「トリプル 絶品チーズバーガー」。パティとチェダーチーズを3枚ずつ重ね、さらにゴーダ、チェダー、マスカルポーネ、パルメザンの4種のチーズをブレンドした特製ソースを合わせた贅沢な構成。とろけるチーズの濃厚さがビーフと調和し、リッチな後味を演出している。
ストレートに“肉”を味わう！「トリプル 絶品ビーフバーガー」(単品820円)
もっとシンプルに肉の旨味を堪能したいなら、「トリプル 絶品ビーフバーガー」がおすすめだ。3枚のビーフパティに合わせるのは、店舗で仕込んだレリッシュと、フルーティでスモーキーな特製BBQソース。肉々しいパティの味わいをダイレクトに楽しむことができる。
今回紹介した3種類のバーガーは、いずれもパティ2枚のWサイズも用意されているので、「トリプルは少し多いかも」という日でも安心だ。「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は790円、「ダブル 絶品チーズバーガー」は740円、「ダブル 絶品ビーフバーガー」は620円で、その日の気分や食欲に合わせて選べるのもうれしいポイント。昨年同様、今年もリピーターが増えることが予想されるが、ご褒美感たっぷりの「ロッテリアの夜バーガー」は一日の疲れを吹き飛ばしてくれるはず。ぜひ、おなかを空かせてからお店へ向かおう！
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※一部店舗を除く196店舗で販売予定です(9月9日時点)。
※「トリプル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」と「ダブル和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、10月中旬まで販売予定。なくなり次第終了します。