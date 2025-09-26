「あんぱん」中島歩、今田美桜の演技は「大げさになっちゃうかもしれないですけれど…」
俳優の中島歩（36歳）が、9月26日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した今田美桜の演技について「大げさになっちゃうかもしれないですけれど、感動しちゃうということですかね、心が動いている」と語った。
朝ドラ「あんぱん」が最終回を迎えた後に放送された「あさイチ」に、主演を務めた今田美桜が生出演。
今田演じるのぶの最初の夫を演じた中島歩がVTR出演し、今田について「すごいリアクションに長けた方だなと思いましたね。（今田が）投げたボールをくらうというか。受け止めるというより、くらいまくってるみたいな。大げさになっちゃうかもしれないですけれど感動しちゃうということですかね、心が動いているということ」と話す。
中島は撮影初日が今田とのお見合いのシーンとプロポーズのシーンだったが、「心が通い合っているということがお客さんにも伝わらないと全然その後の説得力がなくなっちゃうから、超大事なシーンだったんですけど。すごい印象的でしたね、なんか、これは良くなるんじゃないか。すごくルンルンで帰りました」と振り返る。
そして中島は「芝居中は深いコミュニケーションできたなって思うんですけど、それ以外のところですごい、なんかこう薄い話しかできなかったなっていう。あれ、こんなに薄い話しか出来ないんだ、俺は」と語った。
