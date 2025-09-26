爽やかで深みのある『キアマブルー』

ステランティス・ジャパンは、プジョーのMPV『リフター・ロングGT』に限定色『キアマブルー』を採用した限定車『リフター・ロング・ジーティー・キアマブルー・エディション』を100台限定で発売した。

リフター・ロングGTは、使い勝手の良い全長4760mm、全幅1850mmのボディに、後席両側スライドドア、7名の乗車が可能な3列シート、最大2693Lもの大容量スペースを備えるモデル。



プジョーの限定車『リフター・ロング・ジーティー・キアマブルー・エディション』。 プジョー

2024年8月に、刷新されたフロントデザインと新世代ブランドロゴの採用に加え、先進運転支援機能の向上など、より洗練されたスタイルと快適性を実現。ディーゼルターボエンジンならではの、低回転域から豊かに感じられるトルクと高い燃費性能も好評だ。

今限定車は、リフターのロングモデルに、プジョー初のボディカラー『キアマブルー』を採用。オーストラリア東海岸のリゾート地『キアマ』にインスピレーションを得たこのボディカラーは、穏やかな海辺の風景を思わせ、爽やかで深みのあるブルーが印象的だ。9月25日発売で、価格は474万500円。