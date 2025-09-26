◇MLBドジャース8-0ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)

ドジャースがダイヤモンドバックス戦に勝利し、地区優勝を果たしました。試合後、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手ら日本人選手もシャンパンファイトを楽しみました。

優勝マジック1で迎えたドジャースは、日本時間24日に逆転負け、同25日に延長の末辛勝したダイヤモンドバックスに連日苦しめられていました。しかしこの日は地区優勝を懸けた1戦のため投打共に躍動。

大谷選手は4回、ナビル・クリスマット投手のチェンジアップを打ち返し、右中間のスタンドにあるプールにしぶきをあげ飛び込みました。昨季達成したキャリアハイ54号に並ぶ特大の1発となりました。

さらに、大事な一戦で先発に上がった山本投手は走者を出しながらも安定した投球で6回無失点の好投。救援陣もそれにならい完封リレーを成し遂げ、圧倒的な力をみせつけてチームは快勝しました。

試合後、大谷選手、山本投手にとっては2年連続となるシャンパンファイト。前日にリリーフとしてメジャー復帰を果たし1回無失点の好投を見せた佐々木投手も、ドジャースでは初となるシャンパンファイトを楽しみました。