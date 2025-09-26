大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て１０月１３日の出雲全日本大学選抜駅伝で駅伝シーズンを迎える。

１１月２日の全日本大学駅伝で各校の勢力図が見え、クライマックスには来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）が控える。上半期の快走でチームを牽引（けんいん）し、駅伝でも活躍が期待される早稲田大の主将、山口智規(とものり)（４年）を紹介する。

中距離強化で「ペースに余裕」

２年生で２区４位と好走して箱根デビューを飾ったエースにとって、前回は惜しまれる結果だった。総合４位に躍進したチームで自身は２区１２位。雪辱を期して調整方法を見直した今季はトラックレースで好走を続け、１５年ぶりの総合優勝へ早大を勢いづけている。

前々回の箱根駅伝での好走を受け、昨年は「一年中、２区のことを考えながら練習に取り組んでいた」と振り返る。駅伝を意識し過ぎ、うまく切り替えができないまま臨んだトラックシーズンで振るわず、年間を通して伸び悩んだと分析した。

そこで今季、まずはトラックシーズンに集中した。春先まで豪州合宿で走り込み、特定の距離に偏らず練習に取り組む海外選手から刺激を受けた。「今の世界はオールラウンダーが強い時代になっている」と中距離強化に力を入れた。

成果はトラックレースの好成績となって表れた。６月の日本学生対校選手権で１５００メートル、５０００メートルで２冠を達成。７月の日本選手権では１５００メートルで２位に食い込んだ。夏合宿前には「この勢いで駅伝に向かってチームをひとつにできればと思う」と語った。

中距離に注力したことで「ペースに対する余裕ができた」。充実のシーズン前半を送ったエースは「のどから手が出るほど欲しい」という箱根総合優勝に、照準を合わせる。