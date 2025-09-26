格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が公開され、前回ＢＤ１６を欠場した“孤高の破壊王”飯田将成の愛弟子を名乗るＺＵＭＩという男性が登場したが、飯田と因縁を持つ溝口勇児ＣＯＯが圧倒し、騒然となった。

溝口は「公認？」と問うと、ＺＵＭＩは「公認です」ときっぱりと言い切った。

溝口氏が「俺に思う事はないの？」と問うと、「僕も溝口さんのことは好きではないですね。でも溝口が僕とやったら、飯田さんは必ず現れます。溝口さんが僕に勝った時、飯田さんは現れます。しかし、僕が溝口さんに勝った時、俺が第２の飯田将成になります」と謎のコメント。会場がポカンとなる中、朝倉が「今からやるしかないんじゃないですか？」と提案。溝口氏は「ふざけんな、マジで」と苦笑いしながら、対峙すると、ＺＵＭＩを完全に子供扱い。あっさり組み伏せ、マウントをとって、寸止めパンチを繰り出した。格闘家の白川陸斗は「やっぱすげーわ、この人…」と驚きを口にし、ひな壇軍団も「溝口さん強いな…」と舌を巻いた。ひな壇からは「お前の兄貴分呼んでこい」との声がとんだ。

飯田は自身のＸでＺＵＭＩについて「だれ？笑」と綴り、「こんな寸止めパンチする人ヤンキー漫画でもみたことない…」と感想をつづった。