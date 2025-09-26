「カブス５−８メッツ」（２５日、シカゴ）

カブスは追い上げも及ばず敗戦。先発した今永昇太投手は５回２／３を９安打８失点と崩れ、８敗目（９勝）を喫した。２年連続１０勝はならなかった。

今永は初回に２点を失うと、三回にはリンドアに左越えソロ、四回はバティに左越え３ランを被弾した。六回は２死一、二塁のピンチでテーラーの痛烈な中堅左へのタイムリー二塁打でさらに２失点。ここでベンチかたカウンセル監督が出て交代を告げた。

今永は２日・ブレーブス戦で６回３失点で９勝目。しかし、次の８日・同戦で７敗目を喫すると、この日を含めて４試合連続で白星をつかめなかった。

鈴木誠也外野手は「５番・右翼」で出場。二回の第１打席は空振り三振に倒れたが、０−６の四回の第２打席で左中間へ２８号ソロを放った。８月６日・レッズ戦以来、５０日ぶりの９月初本塁打で４試合連続安打とし、３試合連続打点で今季９４打点とした。

２−８の六回１死二、三塁の好機では、１ストライクからの２球目、内角スイーパーをうまくさばいて左中間へ運んだ。２打席連続の２９号３ランで３点差に迫り、さらに９７打点に伸ばした。