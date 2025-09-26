NAMING.から限定チーク登場♡透明感を引き出す2色のミルキーカラー

韓国コスメ好きの間で注目を集める「NAMING.（ネーミング）」から、透明感を引き立てる限定チークが登場します。人気アイテム「フラッフィーパウダーブラッシュ」に仲間入りするのは、果実のようにみずみずしい2色。ほんのり透け感のあるピンクトーンが、ナチュラルな血色と立体感を与えてくれます。全国発売は10月25日（土）、ひと足先にオンラインやロフトでの先行販売も予定されています。

熟した果実から着想♡限定2色をチェック

07 ペールピーチ

08 ソフトフィグピンク

新しく登場するのは「07 ペールピーチ」と「08 ソフトフィグピンク」の2色。07はシマーゴールドパールを含んだやわらかなピーチピンクで、イエベさんにおすすめ。

08はゴールドグリッターがきらめくフィグピンクで、ブルベさん向け。どちらも透明感ある発色で、重ねてもムラにならず、肌になじむ自然な血色感を演出します。価格は各1,650円（税込）。

水彩のような発色と軽やかなつけ心地

「フラッフィーパウダーブラッシュ」は、水彩画のような淡い発色が特長。毛穴や凹凸をふんわりカバー※しながら、繊細なパールが肌に上品なツヤをプラスします。

さらに、スライディングフィットパウダー配合で汗や皮脂に強く、ヨレにくいのもポイント。保湿成分セラミドNPも含まれているので、しっとりしたつけ心地が長時間続きます。

※メイクアップ効果による

発売スケジュールと取扱店舗

先々行販売は10月10日（金）から公式オンラインストアと楽天市場公式ショップでスタート。10月11日（土）にはロフト・ロフトネットストアで先行販売、全国発売は10月25日（土）からです。

取り扱いはロフト、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルぺなど全国の人気ショップ（一部店舗を除く）。NAMING.らしい洗練デザインのパッケージも要注目です♡

限定チークで秋冬の透明感メイクを楽しんで

NAMING.の限定チークは、ふんわり透け感と繊細なツヤを両立したミルキーカラー。どちらの色も、秋冬メイクに温かみと透明感をプラスしてくれる万能アイテムです。

すでに韓国で完売した人気カラーなので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。公式オンラインや全国の取扱店舗で、あなただけの血色カラーを見つけてみてください♡