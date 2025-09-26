ロックバンドMOSHIMOが26日までに公式サイトを更新。紅一点ボーカル岩淵紗貴の結婚、およびバンドの無期限のライブ活動休止を発表した。

公式サイトでは、「この度MOSHIMOは『10th ANNIVETSARY TOUR 2025』12月23日（火）Zepp Shinjuku公演を持ちまして無期限ライブ活動休止とさせていただくことになりました」と報告。「突然のご報告になってしまったことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「この度、岩淵紗貴の入籍が決まりました事をご報告させていただきます」と伝え、「これまでMOSHIMOは、“報われない恋”や“感情のもつれ”といった、少し不器用な心模様をテーマにした楽曲を数多く届けてまいりました。その中で、結婚に伴い『その歌たちを歌い続けるのは、今の私では辻褄が合わないから全力でライブに臨めない。一度しっかりMOSHIMOと自分と向きあって、新しいMOSHIMOとしてまたみんなとライブを楽しみたい』と感じるようになりました。活動休止の理由といたしましてはこの点が一番大きいです」と説明。「岩淵紗貴の門出と、MOSHIMOの新たな歩みを、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

岩淵も自身のX（旧ツイッター）に自筆の文書をアップして結婚を報告。「今のMOSHIMOの世界観だと自分の中で辻褄が合わず、全力でライブに臨めないので今回メンバーに相談して活動休止というかたちをとらせてもらいました」と説明した。