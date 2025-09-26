俳優の高知東生（60）が26日、X（旧ツイッター）を更新。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。

高知は「俺も愛人とラブホで捕まったが、本当に愛人関係じゃないのなら悪いことは言わないですから、ラブホを会議室代わりに使わない方がいいですよ」と、小川市長の名前は出さなかったが、一連の報道を念頭に投稿したと見られ、「めちゃくちゃイメージが悪いですし、『ただの友人です』といくら言っても大人は信用しません。あと1回なら他の場所がなかったと言えても10回はちょっと・・・」とつづった。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」は、「前橋・42歳女性市長が“連日ラブホ”昼も夜も土曜日もお盆も…お気に入りは“ロードサイドラブホ” お相手は部下の既婚・市幹部 公用車を使って合流、男性の車に乗り換えて…」などの見出しで報道。9月10日に群馬県内で「記録的短時間大雨情報」が出た日もホテルに行ったと報じた。移動に公用車を使ったケースもあったという。小川市長は未婚で、男性が妻帯者であることは認識していたとした。小川市長は24日、緊急会見を開き、ホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

高知は16年に覚醒剤取締法違反事件で、懲役2年執行猶予4年の判決を受けた。その後薬物依存症からの回復を目指し、依存症についての啓発活動に取り組んでいる。