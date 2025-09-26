「横顔お美しい」土屋太鳳、“最近の私”を披露。現実世界の美しい姿に「やっぱり！可愛い」絶賛の声
俳優の土屋太鳳さんは9月25日、自身のInstagramを更新。美しい横顔を披露しました。
【写真】土屋太鳳の整った横顔
コメントでは、「太鳳ちゃんの横顔お美しい」「めっちゃ綺麗」「写真イイ笑顔ですね！アリス配信楽しみです」「太鳳ちゃん可愛い」「今際の国のアリス楽しみすぎる」「太鳳さん!!…やっぱり！可愛い」「美しい横顔ですね」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「写真イイ笑顔ですね！」「この写真は、最近の私」と説明し、自身の写真を1枚載せている土屋さん。横を見て笑顔を披露する土屋さんの姿を後ろから撮影した写真です。「これからしばらくウサギの投稿が続くのでちょっこり、現実の時間を。現実ではあるけれど現実ではないような不思議な日々を過ごしています」と、俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）と共に主演するNetflixドラマ『今際の国のアリス』が配信開始となり、その宣伝投稿が多くなるため、現実世界の自身の姿を今回公開したようです。
9月25日にシーズン3配信開始2020年12月にシーズン1が、2022年12月にはシーズン2が配信された同ドラマ。今回、ファン待望のシーズン3が配信開始されました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
