&TEAMが「ポテナゲコーク」に大盛り上がり！ 「マクドナルド」新WEBCM＆撮影エピソード公開
「マクドナルド」は、9月26日（金）〜10月28日（火）までの間、夕方5時からの夜マック限定で「コーク」と「ポテナゲ」を楽しめる期間限定セットを全国の店舗で発売。これに伴い、同日から日本発グローバルグループ＆TEAMが出演する新WEBCM「ポテナゲにはコカ･コーラ！篇」が公開される。
【動画】&TEAMが「ポテナゲコーク」に大興奮！ WEBCM「ポテナゲにはコカ･コーラ！篇」
■Kが「コーク」を前に絶叫
今回公開される「ポテナゲにはコカ･コーラ！篇」は、＆TEAMのメンバーが「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみながらスポーツ観戦で盛り上がるエピソード。1日の終わりに、スポーツ中継を見にリビングに集まった＆TEAMのメンバーもとに、「ポテナゲ」を手にしたKが現れる。待ってましたと言わんばかりに歓声を上げるメンバーだが、肝心の何かが足りないことに気づく。JOの声に応えて、TAKIがグラスを取り出し「コーク」が登場。「ポテ･ナゲ・コーク」がいよいよテーブルにそろい、観戦の準備が整うと、メンバーたちは、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみながらスポーツ観戦で大盛り上がり。最後はKの「一緒に楽しもう！」の呼びかけで、「ポテナゲコーク」がみんなの夜時間を楽しく盛り上げるというストーリーだ。
撮影は、それぞれのシーンで真剣に取り組むメンバーの姿が印象的だったという。JOは自分に向かってくるグラスを掴むシーンで、グラスの持ち方や力の加減を細かく確認しながら、合計10テイク以上の撮影に挑んだ。
また、「コーク」で乾杯するシーンでは、乾杯後すぐにカットがかかり、飲みたくても飲めない時間にKが「飲ませてくれー！」と叫び、スタッフの笑いを誘ったり、撮影が止まった瞬間に「ポテナゲ」を食べたFUMAが「うまい！」と声を上げ、あまりのおいしさにカメラが止まってもメンバー同士で食べ続けたりと長時間におよぶ撮影は、最後まで明るい雰囲気の中で行われた様子。カメラが止まると、メンバー同士で談笑が始まったり、しりとりをして盛り上がったりするなど、仲の良さが垣間見えるシーンもあったという。
なお、新WEBCMの公開に合わせて、「コーク」と「ポテナゲ」を楽しめる期間限定セットを全国の「マクドナルド」店舗で販売。「ポテナゲ大＜マックフライポテト（L）1個、チキンマックナゲット10ピース＞」に、「コカ･コーラ」（M）1個が入った「＆TEAMの夜時間 ポテナゲ大＆コークセット」と、「ポテナゲ特大＜マックフライポテト（L）×2個、チキンマックナゲット15ピース＞」に、「コカ･コーラ」（M）2個が入った「＆TEAMがつなぐ ポテナゲ特大＆コークセット」を展開する。いずれも、モバイルオーダー「マックデリバリー」およびセルフオーダー「キオスク」で注文が可能。
■＆TEAMインタビュー
Q．撮影で印象的だったシーンや、今回のCMの見どころを教えて下さい。
FUMA：僕とNICHOLAS、MAKIの3人で撮影した、「コーク」とポテトとナゲットを一緒に掴むシーンが、カメラが机の下からのアングルで、撮影中もモニタリングも印象的なシーンでした。
今回のCMの見どころは、全員で「コーク」を飲みながら「ポテナゲ」で普段の様なテンションでパーティーをしているところです。宿舎でもよくみんなでパーティーをする瞬間があるのですが、普段と変わらずに楽しく撮影できたのでそこにも注目してみていただきたいです。
Q．今回の CM は「コーク」と「ポテナゲ」でお家パーティーという世界観でした。＆TEAMの皆さんは普段ツアーやライブ後に打ち上げパーティーなど行われますか。
YUMA：JO がパーティーを企画してくれてみんなで集まるようにしてます！いつも「ポテナゲ」は必ず頼んでいます♪
Q．＆TEAMの皆さんはどのような時に「コーク」と「ポテナゲ」を楽しみたいですか。また、CMをご覧の皆さまに「コーク」と「ポテナゲ」をおすすめしたいシチュエーションを教えてください。
JO：CMではサッカーを見ていましたが、バスケットボールの試合中継を見ながら食べてみたいです！
Q．CMでは「コーク」と「ポテナゲ」を味わいながらスポーツ観戦で盛り上がるというシーンが描かれていますが、＆TEAMの皆さんが最近盛り上がったエピソードがあれば教えてください。
TAKI：造語をどれだけ面白く作れるかというゲームをメンバーみんなでやって、盛り上がっていました！
Q．7月にはアジアツアーを完走、10月にはアンコール公演を控えていますが、＆TEAMの皆さんがライブ前に行うルーティーンなどあれば教えてください。
NICHOLAS：楽屋にある椅子や重いものをもって筋トレしてパンプアップしたり、声出し練習をして本番にいい声がでるように準備します。あとバナナをみんなでたくさん食べます!!
Q．＆TEAMの皆さんは、4月の『コチる放課後アンセム 「コンビニ」篇』に続いて2回目のCM出演になります。メンバー内で一番の「コカ･コーラ」好きを教えてください。
EJ：YUMAです。いつも「コカ･コーラ ゼロ」を飲んでいます。
Q．＆TEAMの皆さんの中で今流行っていることやハマっていることがあれば教えてください。
HARUA：筋トレです。みんな、毎日欠かさず一生懸命運動をして健康な体づくりをしています。汗をかいたあとの「コーク」が最高にうまいです。
Q．＆TEAMの皆さんは10月開催の「Coca-Cola X Fes 2025」にご出演予定です。出演に向けての意気込みを教えてください。
K：僕の誕生日も近いのですが、「コカ･コーラ」さんとの縁も強く感じていますし、僕たちのエネルギーと「コカ･コーラ」さんのエネルギーをもらって多くの皆さんにいいパフォーマンスを届けられるように頑張っていきます！
Q．CMをご覧の皆さまや「LUNE（ルネ）」の皆さまにメッセージをお願いします。
MAKI：一緒に「コーク」と「ポテナゲ」パーティーしましょうーー！
