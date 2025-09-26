¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾åÂôÄ¾Ç·¡¢V2¤«¤«¤ë26Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¡¡8·î°Ê¹ß¤Ï5Ï¢¾¡Ãæ¡Ö³Ú¤·¤ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯2¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢26Æü¤Ë¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾åÂôÄ¾Ç·¤¬³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¡£º£µ¨²ÃÆþ¤·¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£11¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦72¡£8·î°Ê¹ß¤Ï5Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¾åÂô¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£