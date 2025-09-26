¡Ö·»ÄïÈÓ¡×EXILE TAKAHIRO¡¢¡ÈÄï¡É¤È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤£¤£¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤À¤Í¡×
¡¡EXILE TAKAHIRO¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¯¤·Á°¤Î2ÆüÏ¢Â³ ·»ÄïÈÓ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÈÄï¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦OMI¤È¤Î³Ú¤·¤²¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤Ê·»Äï¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¡×TAKAHIRO¤¬OMI¤ò¡È¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡É
¡¡3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¡¢TAKAHIRO¤¬OMI¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Ê¤¡¤È²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3ÆüÌÜ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÍ¶¤¦¤Î±óÎ¸¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤ó¤Ã¡£Í¶¤Ã¤Æ¤ß¤è¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢OMI¤Ë¸þ¤±¡ÖLove you bro¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤£¤£¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤À¤Í¡×¡Ö¤Á¤çww¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÄïÂç¹¥¤¤Ê·»¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê·»Äï¡×¡Ö2ÆüÏ¢Â³¤Î·»Äï¤´¤Ï¤ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
