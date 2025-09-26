ONE N’ ONLY・草川直弥、甘い魅力あふれる表情の限定ビジュアル公開 “ゼロ距離感”のショートムービーも
俳優でダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYのメンバーである草川直弥が、ライフスタイルブランド「Laline（ラリン）」の、高保湿ラグジュアリーライン『SHEA＆KUKUI』のタイアップキャンペーンに起用され、限定ビジュアルが公開された。
【別カット】スタイル抜群！ピンクの世界観でアンニュイな表情の草川直弥
本ビジュアルは、草川のやわらかな雰囲気と、甘い魅力あふれる表情を見ることができる。さらに、恋人と過ごすような“ゼロ距離感”の心ときめくショートムービーでは、まるで草川との特別な時間をシェアしたような高揚感を味わうことができる。
草川は、1998年4月6日生まれ、東京都出身。俳優として、ドラマ『his 〜恋するつもりなんてなかった〜」（19年）では主演を務め、ドラマ『HiGH&LOW THE WORST』（19年）、『問題物件』（25年）、舞台『サザエさん』（25年）など数々の話題作に出演。ダンス＆ボーカルユニット・ONE N’ ONLYのメンバーとしても活動中。5月には、グループ結成当時から目標としてきた日本武道館公演を2Days行い、ツアー全公演をSOLDOUTさせ完走した。
