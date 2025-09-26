ふるさと納税の返礼品調達額などが国の基準を超えていたとして、総務省は２６日、岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の４市町について、ふるさと納税制度の指定を取り消すと発表した。

取り消し期間はいずれも３０日から２年間。

総社市は２０２４年度、６万円の寄付に対する返礼品としてコメ６０キロ（１万８０００円相当）を贈っていた。しかし、コメの価格高騰で調達費用が６０キロあたり２万７８２４円に上昇。国の基準では、寄付額に占める調達費用の割合は「３割以下」に抑える必要があるが、４６・４％に上っていた。

同省は自治体に対し、「物価上昇に伴う調達費用の変動が理由であっても（基準順守の）例外とはならない」と通知しており、調達費用の変動に応じて返礼品の量を減らしたり寄付金額を見直したりするよう求めていた。この返礼品で集めた寄付額は計約６億８０００万円だった。

他の３市町は、返礼品調達額や情報を掲載するポータルサイトの運営事業者に支払う手数料などを合わせた費用について、寄付額の「５割以下」とする規定を超えて約６割の水準となっていた。同省は、３市町が経費の見直しなど適切な管理をしていなかったとしている。

ふるさと納税の対象自治体を総務相が指定する制度が１９年に始まってから、取り消しを受けた自治体は計９市町となった。