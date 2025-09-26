ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」は２６日、最終回を迎えた。アニメのアンパンマンも大ヒットとなる中、のぶ（今田美桜）を病気が襲うが、最後まで夫婦の絆は揺らぐことなく、大団円のフィナーレ。この日は日本テレビの関東ローカルなどではアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送日。ネットでは、嵩が思いを込めたテーマ曲を聴こうと「人生初アンパンマンを見てます」などの声が上がった。

「あんぱん」最終回は、病気となり、余命も少ないと察したのぶが、嵩に歌を歌って欲しいと訴える。嵩は「そうだ、うれしいんだ、生きるよろこび たとえ胸の傷がいたんでも」と歌うも、のぶは「嵩さんが始めに書いた歌詞。それがいい」。嵩は「ボツになったのに？」というも「そうだ、うれしいんだ、生きるよろこび たとえ命が終わるとしても」と歌う。

のぶはこの歌詞に「全ての命は受け継がれていく。アンパンマンみたいに。やき、生きる事はむなしいことやないがよ」と言い「この残りの命、嵩さんにあげる」と伝える。

その後、関東ローカルでは、「それいけ！アンパンマン」が日本テレビで放送。この日は「カラコちゃんとおだんごちゃん」「ジャムおじさんとなまいきナマコ」の２本を放送。

ネットでは「アンパンマンってこの時間にやってるんだ。人生初アンパンマン見てます」「あんぱん終了からの日テレのアンパンマン 主題歌が聴きたくて。実は初めて見たよ」「朝ドラあんぱん最終回見て本家アンパンマンを見てる。やなせたかし先生と暢さんの事思い出して心があったかくなる」「今日のアンパンマン視聴率良さそう」「テレビアニメのアンパンマン見ちゃった。今日は普段よりじっくり見たけどオープニングの絵が良かったです」などの声が上がっていた。

金曜日に「それいけ！アンパンマン」を放送しているのは日本テレビの他、ミヤギテレビ、山形放送、テレビ新潟などがある。