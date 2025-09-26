モデルの林芽亜里（めあり）が２６日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。

インスタグラムに「韓国３日目 ぷりぷりぷりてぃーなお洋服を着て楽しみました」とつづり、可愛らしいピンクのミニワンピース姿を披露。

「この日は朝からオススメしてもらった南大門市場の野菜ホットクを食べにお散歩 これは間違いなく幸せでした美味（おい）しかった おすすめしてくれた子にすぐＬＩＮＥ そして、お買い物して（この日もオリヤン行きました笑） 自分でも何か韓国語話したい！って思って翻訳機で調べて５回くらい繰り返して店員さんのところに行ったら日本語で話しかけてくれて、困ることなく日本語でお話しました」とつづり、韓国を満喫していることを明かした。

この投稿にファンからは「服可愛い‼」「めありちゃんかわいいー」「楽しそう！」「前髪も分けてるし、良い！！」「いつもとちょっと違う感じで可愛い！」「めっちゃ可愛い」「お洋服も似合ってて前髪もかわいすぎる」「スタイル良すぎる」「前髪かわちー！！！！！」などの声が寄せられている。