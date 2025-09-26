フリーアナウンサーの笠井信輔さんが2025年9月25日、ブログを通じて緊急入院を報告した。

「片目が開かない状況で仕事をさせていただきました」

笠井さんは「突然ですが、入院しました」として病院のベッドに横たわった自身の写真を公開した。月曜日から入院中だという。

「このところ喉の調子が悪く、咳き込むこともあった」という笠井さんだが、「コロナではなく、副鼻腔炎と言う診断」を受けた。

しかし、「そのうち右の鼻の根元におできのようなものができ、右まぶたが腫れ上がって開かなくなってしまった」ことから眼科を受診。診断結果は「結膜炎だが他の人に感染するものではない」とのことだった。

講演会や生配信、番組司会などの仕事があったため、キャンセルせず仕事を続行したという。

「恐れていたのは ――がん、リンパ腫の再発です」

入院直前となる月曜日、レギュラー出演している朝のニュース番組の収録後に「念のため別の病院で診てもらおう」と別の病院を受診したところ「思っていた以上に状況が悪い...とわかり すぐに緊急入院となってしまいました」。

19年12月にに悪性リンパ腫の診断を受けた笠井さんは、治療を続け20年6月に「完全寛解」に至ったことを報告していた。

こうした背景から、「恐れていたのは ――がん、リンパ腫の再発です」とし「『入院』と聞けば、悪性リンパ腫はいろいろなところに出現するので、目に悪さをしているのでは、という感覚になりました」と振り返った。

検査を重ねて「がんの再発ではないだろう」との診断がおりたことで、「ひとまずほっと一安心」。だが、「片目が開かない...」と右目の状況はなかなかよくならなかった。

「まさか、自分が帯状疱疹になるとは思いませんでした」

精密検査の結果、「帯状疱疹が悪化し、帯状疱疹ウイルスが目に悪影響を与えた結果、右目が開かない状況であることがわかりました」。

笠井さんは「なんですと！」と驚きを明かし、「まさか、自分が帯状疱疹になるとは思いませんでした。ストレスが強い人がかかる病気だと思っていたからです」と率直な胸中をつづった。

入院は2週間を予定しているとし、「本当に残念で悔しいのですが、その間、すべてのお仕事をお休みさせて頂くことになりました」。

緊急入院が決まった直後の講演では、妻でフリーアナウンサーの茅原ますみさんが代打を務めたという。

「出席した人に聞いたところ 大変盛り上がったそうで とても良かったと 笑いと涙の講演会だったそうです」と明かした笠井さんは、「私よりもウケていたと言う話が出て、ちょっとジェラシー（笑）」と冗談めかしつつ、妻への感謝をつづった。

退院後はすぐ仕事に復帰する予定だとし、「会えなくなった皆さんに またすぐにお会いできるように 頑張ります！」としている。

笠井さんの投稿には、「お大事になさってください。しかし帯状疱疹でそんな症状が...」「疲れが貯まっていたのですね...帯状疱疹が目に入るとヤバいと聞いたことがあります。無理せずゆっくりと養生して下さいね」など、心配と応援の声が寄せられている。