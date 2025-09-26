女優の今田美桜（28歳）が、9月26日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演した北村匠海について、「懐が深いので、何かもう安心感の塊みたいな方でした」と語った。



朝ドラ「あんぱん」が最終回を迎えた後に放送された「あさイチ」に、主演を務めた今田美桜が生出演。



今田は夫役を演じた北村匠海に対して「いや、もう、本当に心から感謝しています」と感謝を口にし、「ずっと彼はフラットに1年間いてくださいますし」「みんなの顔をずっと見守ってくれている感じ」があったと話す。



今田は北村の視野が広く「すっと手を差し伸べてくださるんですよ。いろんな角度から物事を見てくださるので、アドバイスもいろんなところでしてくださいますし、みんなに本当に頼りにされていたイメージがあって。懐が深いので、何かもう安心感の塊みたいな方でしたね。同世代とは思えないくらい」と語った。