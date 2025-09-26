ドジャースが日本時間26日、敵地アリゾナ州フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に8-0で快勝し、日本人選手の活躍もあって4年連続23度目のナ・リーグ西地区優勝を決めた。

投げては先発の山本由伸（27）が6回無失点の好投で12勝目をマーク。打っては大谷が四回1死三塁から54号2ラン。4試合ぶりの一発で、自己最多本塁打数に並び、タイトル争いのライバルであるフィリーズ・シュワーバーに2本差とした。

試合後には敵地のクラブハウスで祝勝会が行われ、大谷はナインによる「MVP」コールを受けながら、シャンパンやビールを浴びせられた。

すでにナ・リーグ地区優勝3チーム中、最低勝率でのポストシーズン進出が決まっており、10月1日からのワイルドカードゲーム（WCG）ではWC3位チーム（25日現在メッツ）と対戦する。

▽大谷の話「ここを目指してやってきたので最高の気分です。（54号は）前の打席で打てなかったので取り返せて良かった。（ポストシーズンは）自分の仕事を一人一人がやれば、必ず勝てると思う」

