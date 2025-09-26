秋篠宮家の長男・悠仁さま（19）が成年式を無事終えられた。憲法や皇室典範の規定に基づき、摂政を置くことなく即位が可能となる、次世代唯一の皇族となられた。現行法が改定されないかぎり、将来の即位が既定路線となっている。しかし、国会運営が不安定なために、皇室制度の未来は見通せないままだ。上皇陛下の退位を可能にした皇室典範特例法の付帯決議にもとづき、皇族数の確保策を国会で取りまとめるため、額賀福志郎衆院議長は通常国会中の結論を目指した。だが、6月に会期末を迎えてペンディングとなり、さらに石破茂首相の退陣表明が重なり、年内の結論も絶望的な状況にある。

天皇家の長女・愛子さま（23）は結婚後も皇室にとどまるのか。不測の事態があった場合に愛子さま即位の可能性は残されるのか――。一方で、仲睦まじいご両親のもとで育った愛子さまには「民間から皇室に入られたお母さまのように重圧を背負い込むことなく、良きパートナーと巡りあって穏やかで幸せな家庭をお築きになってほしい」との周囲の声もある。

愛子さまはご自身の将来を、どのように描かれているのだろうか……。愛子さまにとっては大叔母にあたり、今年で生誕100年となられた故・東久邇宮成子内親王（1925−61）の生涯は、大いに参考になるのではないか。

家事のやりくり

昭和天皇の第1子として1925（大正14）年に生まれた成子内親王は、「天皇の長女」のほかにも、愛子さまとの共通点は多い。

学習院では学業優秀な模範生で、スポーツや英語劇に活躍。その姿は学校のバスケットボール部で活躍し、英国の名門・イートン校に短期留学をした愛子さまと重なる。最近では来日した海外の賓客をご両親が皇居に招いた際に、愛子さまも英語で会話される場面が増えてきた。

戦中に東久邇宮盛厚王と結婚した成子内親王は、終戦後に皇室を離れると、物資が不足する“焼野原”で、主婦として家事をうまくこなす。1949（昭和24）年には女性誌『美しい暮しの手帖』（現在の『暮しの手帖』）へ民間人“東久邇成子”の名で寄稿した「やりくりの記」と題する文章が反響を呼んだ。成子内親王はこう綴っている。

〈居間の方が全部焼けて、ただ玄関と応接間だけが残ったので、これを修理して、やっと、どうにか住めるようにした（中略）台所と言っても、ただ流しだけ（同）こんな生活でも、いまの暮しを私はたのしいと思う〉

質素な生活ながら前向きさ、ひた向きさがうかがい知れる。

読者からは「昭和天皇のお嬢さまが自分たちと変わらない生活をされている」などとする驚きとともに、常に明るく努力を惜しまない飾り気のない姿勢への共感の声が多数寄せられた。

叔母のティアラ

また、こうも記している。

〈育ちざかりの子供達の為に、栄養がかたよらないように、そして、おいしく頂ける様にいろいろ工夫しなければならない（中略）衣服でも、子供たちのものは皆つくる事にした。子供のものは、すぐよごれるし破けたりする（同）布地を一々買ったり洋服屋に出していたのではとても大変だから、なるべく主人や私の着古しをなおしてこしらえる（同）これも又やりくり暮しのたのしみである〉

その筆致からは我が子への深い愛情が見て取れる。さらには「子供には子供の世界がある（中略）私たちはつい大人の考えから、ああして、こうしてと指図して美しい子供心を圧迫してしまうことが度々あるのではないだろうか」と振り返っており、あまねく年少者に心を寄せていたこともよく分かる。

ここから読み取れる“質素”と“博愛”というキーワードは、愛子さまにも当てはまる。

国民とともに歩むという、上皇陛下から天皇陛下に受け継がれたご姿勢を継承している愛子さまは、成年を迎えた際に着用されたティアラが慣例に則って新調したものではなく、叔母に当たる紀宮さま（現在の黒田清子さん）から借り受けたものだったことで話題となった。

これは新型コロナウイルス禍で苦しんでいた国民生活に配慮したもの。このティアラは黒田さんが内親王として成年を迎えた際、私的な費用である「お手元金」で制作された品だった。

また昨年4月、社会人1年生となったばかりの愛子さまは、私的に東京・目白の母校を訪れて「オール学習院の集い」にご参加。この際にはニュース映像から愛用のスマホがiPhoneであることがクローズアップされ、SNSやニュースサイトのコメント欄は「カメラのレンズ数や位置から機種はiPhone7か8の古い機種。16万円を超える最新機種ではないところが庶民的だ」などと称賛であふれた。

“質素な庶民派”との人物評や親しみやすさが度々取りざたされる愛子さまは9月に入り、21年前に震災に見舞われた新潟県に足を運ばれた。中越地震の被災地・小千谷市や長岡市で現地の子供たちに「どんなお遊びが好き？」などと慈しむように声をかけられる姿も、ネットニュースの動画などで映し出された。

重なるイメージ

お爺さまやお父さまから受け継がれた被災地に寄せられる慈愛のお気持ちと、皇族として特別な環境で暮らしてきたにもかかわらずしっかりと身につけられた庶民目線。さらに幼い子供たちを愛でる心。そして前向きなご性格。宮内庁書陵部OBは「これらはいずれも成子内親王とイメージが重なります」と指摘する。

故市川房枝元参院議員らの奮闘で終戦直後に女性の参政権が認められてからおよそ80年。だが、現実には女性の社会進出への道のりは険しく、ようやく1986（昭和61）年に男女雇用機会均等法が施行。キャリアウーマンの象徴的存在の一人が、ご結婚前の小和田雅子さん（現在の皇后陛下）だった。

夫婦の共働きも80年代から徐々に増え始めたが、それでも内助の功だけを美徳とする考えは根強く、1997（平成9）年からは共働き世帯が専業主婦世帯の数を上回っているものの、職場でのセクハラや家庭でのDVなど女性を取り巻く環境はまだまだ改善すべきことが山積しているというのが、日本の現実だろう。

宮内庁関係者はこう語る。

「職員の中には『伝統は重んじるべき』との保守的な考えの人もそれなりにいますが、時代は確実に変わってきています。今年は通常国会で選択的夫婦別姓が認められるのではないかと期待していた女性職員も少なくない印象でしたが、同様に女性皇族に皇室に残るかどうかの選択権が与えられるかもしれないという期待感を抱く向きもあったように感じます」

毎日新聞が5月に行った世論調査で女性天皇賛成が70％に上った事実も、女性の社会的地位確立と愛子天皇実現を重ね合わせている人が少なくないことを物語っているのではなかろうか。

約35年間、宮内庁で奉職した男性は言う。

「愛子天皇待望論は今もくすぶっていますが、愛子さまは、平穏な家庭を築くご自身の姿を思い描いておられるように思えてなりません。お母さまがお世継ぎを授かることができなかったことで自責の念にさいなまれ続けられたことは十分ご存じだと拝察しています。皇后陛下も、かつて過ごされた一般家庭での生活を愛子さまに経験させたいとお思いでしょう。愛子さまが求めているのは皇位継承とは無縁の未来であり、まさに成子内親王のようなごく普通の主婦像のように思えてなりません」

＊引用では旧仮名づかいと旧字体について現在のものに手直しをしています

朝霞保人（あさか・やすひと）

皇室ジャーナリスト。主に紙媒体でロイヤルファミリーの記事などを執筆する。

