一度きりの人生、悩みの種は尽きないが、なかでも重要なテーマに「持ち家か賃貸か」の選択がある。不動産コンサルタントの岡本郁雄氏は「それぞれにメリットがあるものの、家賃も住宅価格も上昇するいま、その選択はより難易度が増している」と指摘する。2025年における「持ち家vs.賃貸」の現在地とは――。同氏のレポートをお届けする。

家賃も住宅価格も上昇 「持ち家か賃貸か」は悩みどころ

家賃の上昇が止まらない。不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」発表の2025年7月度の賃料データによれば、ファミリー向き賃貸物件の平均掲載賃料は、首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）で14万315円（前年同月比109.7%）、近畿圏（大阪府、兵庫県、京都府）で8万6788円（前年同月比103.3%）となり、首都圏、近畿圏ともに2021年2月以降の最高賃料を更新した。

首都圏では東京23区（23万7195円）が前年同月比113.5%、近畿圏では大阪市（13万2950円）が前年同月比110.2%と、都心部の伸びが顕著だ。単身者向けの賃料も上昇しており、賃貸から持ち家へ住み替えを検討する人もいるようだ。

いっぽうで、建築費の高止まりや地価高騰によって住宅価格の上昇も激しい。

不動産経済研究所によれば、2025年8月度に売り出された首都圏新築マンションの平均価格は、前年同期比8.3％上昇の1億325万円。1平方メートルあたりの単価は、158万8000円で前年同月比4カ月連続上昇した。平均価格は、東京都下6518万円、神奈川県6608万円、埼玉県5918万円、千葉県6143万円。東京23区の平均価格は、1億3810万円となっていて、高年収でなければ手が届かない水準まで上昇している。

「持ち家か賃貸か」は、多くの人が悩むところだが、家賃と住宅価格がともに上昇する中で、今まで以上に判断が難しくなっている。

賃貸のメリットは「お金の自由度」 持ち家のメリットは「将来への備え」

賃貸と持ち家のどちらにもメリットはある。

筆者が思う賃貸の大きなメリットは、住宅ローンの借入が無くお金の自由度が高いことだ。住宅ローンの返済がないため、収入の範囲内で旅行や趣味などにお金をかけることができる。

また、借入がないためリスクも取れるので、貯蓄のほとんどを投資に回すことも可能だ。転職や独立を考える際にも、住宅ローンがなければ勤務地にも左右されず選択肢も広がるだろう。

いっぽうで、長期視点で考えると住宅購入には大きなメリットがある。

上昇しつつある家賃を払わなくて済むことだ。当然、住宅ローンを借りれば金利負担があるが、住宅ローン控除が利用できれば実質的な金利負担は、当初かなり抑えられる。

仮に、家賃効用が20万円のマンションを購入し、維持・管理費・資産税が月額5万円とすると、年間180万円の節減となる。20年間で換算すると3600万円だ。住宅資産価値の下落リスクを考慮してもこの金額は大きい。

さらに、住宅ローンが完済すれば、毎月の家計収支は大きく改善できる。持ち家なら、住めば住むほど得になるという計算だ。では、どのくらいの期間を想定し「持ち家か賃貸か」を考えるべきだろうか。

男性88歳、女性92歳が死亡年齢の最頻値であることを考慮すると

2025年9月に厚生労働省が発表した住民基本台帳に基づく百歳以上の高齢者の総数は、過去最多の9万9763人となった。

老人福祉法が制定された昭和38年の百歳以上の高齢者は、全国で153人なので60年余りで寿命が大きく伸びたことになる。

簡易生命表に基づく昭和38年（1963年）の平均寿命は、男性が68.05歳。女性が72.87歳。令和6年（2024年）は、男性が81.07歳、女性が87.13歳。2023年の死亡年齢の最頻値は、男性が88歳、女性が92歳なので「人生100年時代」というのは、大袈裟な表現ではない。

仮に、65歳まで働くとして、男性の場合は23年間、女性の場合は27年間が年金生活となる。30年後の福祉の状況は予想し難いが、少子高齢化の進展で社会保障費が増大しており、大きな期待はできないだろう。

2024年の家計調査によれば、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は、月額25万2818円。可処分所得は、22万2462円となっている。いっぽう、消費支出は25万6521円で、差額分は3万4059円となっている。

注意すべきは、住居費が1万6432円となっていること。賃貸であれば、さらに支出が増えることは必至で、老後の余裕資金を十分確保することが必要になる。

単身者の場合はどうだろうか。2024年の65歳以上の単身無職世帯の家計収支を見ると実収入が、13万4116円と2人世帯と比べてかなり少ない。可処分所得は、12万1469円で消費支出は、14万9286円。こちらも住居費は、1万2693円となっているので、家賃負担が必要であれば、月額の支出はさらに増えることになる。単身者でも持ち家でなければ、老後にある程度の余裕資金が必要だ。

令和5年住宅土地統計調査によれば全国の持ち家は、3387万6000戸で持ち家住宅率は60.9％。持ち家住宅率は、世帯主の年齢とともに上昇し65歳を超えていくと8割に近づいていく。

認知症などの健康上の理由から、高齢者が有料老人ホームなどの高齢者施設を利用するケースもあるが、資産性のある住宅を保有していれば、自宅売却によって入居費用を賄うこともできる。老後のライフプランを考えると持ち家のメリットは、とても大きい。

将来、田舎に戻るという選択肢も 今の暮らしも大切にしたい

とはいえ、家族のおかれた状況で持ち家と賃貸の有利性は異なる。例えば、ずっと賃貸暮らしで、将来的に都市を離れ生まれ育った実家に戻るという選択もある。

そうしたケースでは、住宅ローンの借入れ無しで家計をやり繰りできるので、余裕資金を旅行や教育資金に充てることも可能だ。賃貸ならば、そのステージのライフスタイルに合わせて、住まいを替えることもできるし、十分な貯蓄があれば、キャッシュで家を買うという選択もできる。

持ち家か賃貸かの選択は、ライフプランとライフスタイルの両方をよく考えることが重要だろう。

宅建協会が実施した、全国の20歳以上の男女への「持ち家派・賃貸派に関する意識調査 2024年」によれば、持ち家派は63.3％、賃貸派は20.1％と持ち家派が賃貸派を大きく上回る。

しかし、10年前と比べると持ち家派が減少しており賃貸派は、やや増加傾向にある。

持ち家派の理由のトップは、「家賃を払い続けることが無駄に思えるから（55.8％）」。いっぽう、賃貸派の理由のトップは、「住宅ローンに縛られたくないから（42.1％）」だ。

人生は一度きり。賃貸にしても持ち家にしても大切なのは、今の暮らしが充実していること。もし余裕資金があり不満があるなら住み替えを検討してみてはどうだろう。もっと良い条件の賃貸があるかもしれないし、家賃並みの支払いで理想の住まいを購入できる場合もある。持ち家か賃貸かは、悩ましいところではあるが、将来を見据えより良い住まいを選択したい。

岡本郁雄（おかもと・いくお）

不動産コンサルタント及びFPとして、講演、執筆など幅広く活躍中。TV・雑誌など様々なメディアに出演、WEBメディア「街とマンションのトレンド情報局」も運営している。30年以上、不動産領域の仕事に関わり首都圏中心に延べ3000件以上のマンション・戸建てを見学するなど不動産市場に詳しい。岡山県倉敷市生まれ、神戸大学工学部卒。

