アジア株　韓国株は大幅下落、ラトニックが韓国に対米投資を日本同様5500億ドル近く求める

東京時間11:11現在

香港ハンセン指数 26273.17（-211.51 -0.80%）

中国上海総合指数 3840.76（-12.54 -0.33%）

台湾加権指数 25581.23（-442.62 -1.70%）

韓国総合株価指数 3397.12（-73.99 -2.13%）

豪ＡＳＸ２００指数 8770.90（-2.05 -0.02%）



アジア株は軒並み下落、米株続落を受け売り優勢で始まった。



最近発表された米経済統計は総じて堅調なため、米積極利下げ期待が後退している。特に第2四半期GDPが前回の+3.3%から+3.8%へ大幅に上方改定されたことで、年内の米利下げ回数が2回から1回に減少するのではないかとの見方が浮上している。



香港株は0.80%安。香港は金融政策を米国に連動させているため、米利下げ回数が減少すれば香港の基準金利引き下げ回数も減ってしまう。



無錫薬明康徳新薬開発や薬明生物技術、阿里健康信息技術、中国生物製薬、京東健康、石薬集団など医療品関連が大幅下落している。トランプ米大統領が10月1日からブランド化または特許取得済み医薬品に100%関税を課すと発表したことが懸念されている。



韓国株は大幅下落、今月15日以来の安値をつけている。ハイテクや資本財、素材、医療品、公益、金融など幅広い銘柄が下落している。



米国との関税交渉が難航。ラトニック米商務長官は対韓強硬姿勢を維持、韓国による対米投資額を7月に約束した3500億ドルから引き上げ、日本と同じ5500億ドル近くにすることを提案した。

