9月21日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、九州のエースアナウンサー夫妻が登場！

夫はニュース・バラエティ・スポーツ以外に、ラジオでは5時間半の生番組『POSITIVE MONSTER ポジモン！』を担当している、KBC九州朝日放送の長岡大雅アナウンサー。 対して妻は、テレビ宮崎の看板アナウンサーとして13年間勤務し、今年3月、フリーに転向した武田華奈アナウンサー。

福岡と宮崎という遠距離恋愛を経て、福岡で一緒に暮らしているのは、都心近くにあるオシャレな3LDKのマンション。夫は、料理担当の妻とはしばしば一緒に台所に立つのだとか。 そこで繰り広げられるのは、夫の“暑苦しい” 調理実況。そして、出来上がった料理を味わいながらの “暑苦しい” 食レポ。苦笑いする妻を横目に、妙なコメントは止まらない！

そして、さすがに同業者カップル。妻は家にいる時には、夫の番組をチェックするのだという。なんと、生放送中に「ちょっと硬いよ！」とメッセージアプリで連絡することも!! アナウンサー同士だからこそ「一番の理解者」であることは間違いない。

1歳になる息子への絵本の読み聞かせは、2人そろって本気度MAX。抑揚をつけ、声色を変えた、流暢な読み聞かせで、英才教育を実施している。

局も地域も違った2人は、どうやって出逢ったのだろうか!? もともと九州のアナウンサー同士、SNSでつながってはいた。運命が動いたのは、福岡で行われたナオト・インティライミさんのライブ会場。2,000人規模の会場で、ライブ前にロビーで偶然出逢ったのだ。

「武田華奈だっ！ なんでいんのっ!!」九州で有名な美人アナウンサーと偶然会ってしまった夫は、まさにファン感覚。ところが、ライブが始まってから「なんで連絡先を訊かなかったんだ！」と後悔しはじめる。

後輩アナウンサーへのDM（ダイレクトメール）は、コンプライアンス的にも御法度!? いや、しかし!! 気持ちは抑えきれなかった……。お手洗いのタイミングで「どのへんの席にいる？」と送信してしまったのだ。

ライブ後、DMに気づいた妻から「ここにいました」との単純な返信が。席の場所を知らせただけの返事に、なぜかポジティブな展開を期待し、頭の中はストライカーで “ガッツポーズ” の夫。温度差などには意を介さず、メッセージアプリの連絡先を訊ねた。

対して妻は、尊敬するアナウンサーの先輩と情報交換できればと、深く考えずに連絡先を教えたという。

たまに連絡を取る関係になって数カ月後、大きな転機が訪れる。深夜、宮崎で震度5強の地震が発生。アナウンサーは災害時、緊急出勤になることが多いため、夫は、「気を強く持って頑張ってね」と連絡を入れる。

この時、妻はプレッシャーのかかる緊急事態の対応に加え、2日後には、宮崎市長選と延岡市長選の同時選挙があり、特番MCの担当となっていた。

慌ただしい数日間を終え、真夜中に帰宅した妻は、夫からのメッセージを見て嬉しく思ったのだという。アドレナリンも出ていたのか、仕事上のモヤモヤ感もあり、なかなか寝付けない。同業者の夫なら分かってくれるかも！ という想いもあり、その気持ちを吐露してしまった。

すると深夜にも拘わらず、誠実な返信が。 それからは「直接話したい」と、仕事が終わってから毎晩4～5時間、通話をするように。睡眠をとるより話しているほうが元気になれたんだとか。

それから2カ月後、夫が仕事終わりに宮崎へ来てくれることに。妻が駅へ車で迎えに行くと、遠くから大きな花束を持ってゆっくり歩く夫が登場。“自分が大好き”という夫は、まるで映画のワンシーンをイメージしているかの如く歩いてくる。そして “カッコよく” 告白を決めたのだった。

やがて付き合って1年後、旅行で長野県白馬村へ。夫はプロポーズをしようと、バラの花束も準備し、手紙をしたためた。

そして、プロポーズ動画がお披露目される!! 自分大好きな夫は、プロポーズも自撮りしていた。ところが、MCのふたりも「ホラー……!?」と言ってしまうほど、地獄絵図のような動画……その中身は……？

――初っ端から感極まり、涙ぐみながら手紙を読み上げる夫。「生まれてきたことの目的になった」「一生味方でいるから、一生味方でいてほしい」など、感動的な言葉の最後に、「結婚してください！お願いします」と花束を差し出した……。ところが、妻はフリーズしたように動かない。花も受け取らず、黙って見つめている……。返事をしない妻は、途中花束を受け取るも返事は無い。見つめあうふたり。そして沈黙は続く……。

夫の胸中は如何ばかりだったろうか。しびれを切らし、3分後に沈黙を破ったのは夫。そう、3分と言えば、15秒ＣＭが12本分。どのくらい長く沈黙があったのかを創造してほしい。そして、そのふたりの姿を自撮りしている、それはまさに地獄絵図。

再度意を決し、美声であるはずのアナウンサーは、か細く、しゃがれた声を絞り出した。

「ケッコン…してくれますか……？」

そして、ようやく妻はうなずいたのだった！

沈黙の理由、それは「恥ずかしい気持ちが先行し、うまく表現できなかったから」だとか。夫のプロポーズをかみしめていた3分だったという。

こうしてふたりは晴れて夫婦に。夫はことあるごとに、妻に手紙を書いてくれるそうなのだが、この日は妻からの逆サプライズ！ 妻からの手紙に、夫の目に再び涙が……。

