大学男子の陸上長距離は春のトラックシーズン、夏の鍛錬期を経て１０月１３日の出雲全日本大学選抜駅伝で駅伝シーズンを迎える。

１１月２日の全日本大学駅伝で各校の勢力図が見え、クライマックスには来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）が控える。上半期の快走でチームを牽引（けんいん）し、駅伝でも活躍が期待される青山学院大の主将、黒田朝日（４年）を紹介する。

大阪マラソンで国内歴代９位

前回の箱根２区で７人抜きの快走で連覇に貢献した後、初マラソンで日本学生新記録を樹立した。２月の大阪マラソンで国内歴代９位（当時）の２時間６分５秒をマークして６位。今後の活躍を大いに期待させた。

「マラソン練習でスタミナの部分はついた。あとはトラックシーズンで、スピードをいかに高められるか」。今季はマラソン挑戦を、自身の成長に結びつけることを思い描いてきた。

６月に地元岡山県で開催された日本学生対校選手権では１万メートル決勝で果敢に仕掛けた。一時は先頭を譲ったが、中盤で再び先頭に立って狙い通りの展開に持ち込んだ。最後は優勝したシャドラック・キップケメイ（日大）らに競り負けたが、３位に入った。

「久しぶりに地元に帰ってのレース。すごく充実した気持ちでレースに臨めた」と、悔しがりながらも表情は明るかった。その一方、「後にも先にも最終的には箱根駅伝しか見ていない」と箱根路への熱い思いも語った。

学生最後の駅伝シーズンでも活躍が期待される主将は「やはり走りで引っ張るのが自分の中では一番。箱根で自分の名前を残して終えたい」と、集大成の好走を誓う。