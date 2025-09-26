親としては、兄弟仲良くしてほしいもの。ですが、いくつになっても仲の悪い兄弟もいますよね。今回は、不仲な姉弟を育てたお母さんのエピソードをご紹介します。

兄弟でも相性はある

「うちの姉弟は子どもの頃からすごく仲が悪いです。兄弟がいれば子ども同士で遊んでくれるからラクになるだろうと思っていたのに、実際はケンカの仲裁ばかり。娘のサンタさんへの手紙には、『弟なんていらないのでサンタさん持って行ってください』なんて書かれていました……。プレゼントをもらう代わりに弟がいなくなることを願うなんて……親としてかなりショックでした。

その後、思春期になったらお互い話さなくなり、社会人になってからはお互いの連絡先さえ知らないという状況。子どもの頃は仲が悪くても、大人になったら仲良くなるかもと期待していたのに、現実はこんなものなんですね。

以前、娘から『弟と仲良くしろって言われるのが本当に嫌だった』『姉弟でも相性はあるってわかってほしい』と言われ、申し訳なくなりました。私たち夫婦が亡くなったあと、娘と息子がどうなるのか心配ではあるけれど、お互い別々の道で幸せになってくれればと思います」（体験者：50代女性・パート／回答時期：2025年7月）

▽ 血がつながっていても、仲がいいとは限りませんからね……。それぞれ元気で過ごしているなら、それでいいと思うしかありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。