【何してる?】 落ち葉で頬パンパン! 秋のシマリスが可愛すぎ!!「絵本の表紙みたい」「あまりにもいとしい」「お口いっぱい」
夏の暑さが少しずつやわらぎ、秋の気配がただよってきました。そんな時季、北海道のシマリスさんは冬にそなえて小さな体でせっせと働いているようです。
山のシマリスは
貯食と巣材集めに大忙し。
#シマリス #北海道
(@mintberrxwより引用)
(@mintberrxwより引用)
投稿主はXユーザーの「じゅんじゅん(@mintberrxw)」さんで、北海道の山で撮影されたというシマリスの姿を紹介しています。
冬眠の準備のために、食べ物や巣作りの材料を大忙しで集めるシマリス。「冬が来る前にいっぱい集めなくちゃ」と、枯れ葉をほっぺにパンパンに詰めこんだ姿がめちゃめちゃ可愛い〜! なんだか絵本から抜け出してきた主人公みたいですよね♪
この投稿は大きな反響を呼び、2.5万件のいいねを獲得(9月24日時点)。「めっっっちゃかわいい」「かわいい 絵本の表紙みたい」「もうそんな季節かぁ」「あまりにもいとしい」「お口いっぱい かわいい」など、数々のコメントも寄せられました。
○投稿主さんに聞いてみた
シマリスの可愛らしい瞬間を撮影した投稿主のじゅんじゅんさんは「この時期は冬の冬眠のためにシマリスたちは貯食と巣材集めに大忙し。ほっぺパンパンにして何度も巣穴に運んでいました」と撮影時のエピソードをお話しくださいました。
また、撮影に臨むにあたっては、「シマリスの様子を何度か繰り返し見ていると、同じ場所で巣材になる草を集める事がわかり、そこで待っていました」とのこと。
厳しい北海道の冬を生き抜くために一生懸命準備しているシマリス。その健気な姿がとっても愛おしくなりますね♪
