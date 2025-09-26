神奈川県・クイーンズスクエア横浜でSDGsの体験イベントを開催
クイーンズスクエア横浜イベント実行委員会は9月27日〜28日、「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」を開催する。
「クイーンズスクエア横浜SDGsアクション2025」
同イベントは、幅広い体験を通じて「持続可能な未来」について楽しく学ぶことを目的とした企画。期間中は、ものづくりを通じてSDGsが学べる子ども向けのワークショップや、環境・人にやさしいマルシェなどを実施する。
ワークショップには、エコバッグやグラスガーデン、オーナメントが作れるコンテンツを用意。開催日時や所要時間、定員などはコンテンツによって異なる。
「キッズエコバック」ワークショップ
「グラスガーデン」ワークショップ
マルシェでは、"地球にも人にもやさしいライフスタイル"をテーマに、FMヨコハマ人気DJによるトーク&ライブ、女性の活躍を応援する「神奈川なでしこブランド」紹介コーナー、「YAMAHA 電動車いす体験」などのプログラムを展開する。
