山下美月が自身のInstagramを更新し、仕事終わりのプライベートショットを披露した。

【写真】美しい夜景が見える場所で笑顔を見せる肩出し黒トップス姿の山下美月

■肩出し黒トップス姿で仕事終わりにスタッフの誕生日をお祝い

本投稿は、「お仕事終わりに、大変お世話になっているスタッフさんのお誕生日をお祝いしたり 華よいの広告を見に行ったり」と綴り、複数枚の写真を公開。スタッフさんの誕生日のお祝いを楽しんだようで、夜景を背景に笑顔を見せている。肩出し黒トップス姿で大人っぽい雰囲気に。さらに、花火の演出がキレイなケーキの写真（5枚目）も披露した。続けて、自身がCMに出演中のキリン『華よい』の広告ポスターと一緒に写るショットも。黒縁メガネ姿でポスターの柱にもたれかかるような姿（2枚目）やポスターに顔を寄せている様子（3枚目）、黒トップスとデニムパンツのコーデが見える全身ショット（4枚目）も。どの写真も、楽しそうな笑顔が印象的だ。

SNSには「激カワ」「素敵な大人の女性の具現化すぎる」「メガネもエクボもかわいすぎる」「めっちゃオシャレでキレイ！」と絶賛するファンの声が集まっている。

