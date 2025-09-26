「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１１時現在で、メドレックス<4586.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場でメドレックスは連日ストップ高。同社は２５日、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576.T>と共同開発してきたＭＲＸ－５ＬＢＴ（リドカインテープ剤、商標名Ｂｏｎｄｌｉｄｏ）について、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から成人の帯状疱疹後の神経疼痛を適応として販売承認を取得したと発表した。



これが材料視され、同日のメドレックス株はストップ高に。きょうも物色人気を集めており、これを受けて買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS