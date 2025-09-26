２６日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反発した。総務省が２６日朝に発表した９月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、日銀の早期利上げ観測が後退し、先物に買い戻しが入った。



都区部ＣＰＩは、生鮮食品を除いたコアＣＰＩが前年同月比２．５％上昇となり、伸び率は市場予想の２．８％を下回った。発表を受け先物は一時１３５円９４銭まで上昇した。



前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利が上昇）したことは、円債相場には重荷となった。４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）の確定値が前回改定値から上方修正されたほか、８月の米耐久財受注額は前月比で増加し、米国景気の底堅さが意識され、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退した。



先物１２月限は前営業日比３銭高の１３５円８５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．６４０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS