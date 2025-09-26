アクセルＭが動意、子会社がタカラトミーアーツのアラームアプリ開発・制作を担当◇ アクセルＭが動意、子会社がタカラトミーアーツのアラームアプリ開発・制作を担当◇

アクセルマーク<3624.T>が動意づき、前日に比べて１５％高となる場面があった。同社はきょう、子会社のスパイラルセンスがタカラトミー<7867.T>グループのタカラトミーアーツが２４日にリリースした人気アニメのアラームアプリ「ひみつのアイプリ きゃらあらーむ！」の開発・制作を担当したことを明らかにしており、これが株価を刺激したようだ。



これは、アクセルＭグループが掲げるエンターテインメント領域での事業拡大戦略の一環。今後もスパイラルセンスが持つ開発力と、グループが培ってきた事業ノウハウを組み合わせることで、多様なエンターテインメントコンテンツを創出するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS