HANAが花に囲まれ美しくポーズ！ヘアケアブランドNEXXUSのWEB CM＆メイキング映像公開

ヘアケアブランド“NEXXUS”のリニューアルを記念し、HANAとのコラボレーションプロジェクトが展開。HANA出演の“NEXXUS”WEB CM『質感記憶ver.』が、9月26日より公開される。

■NEXXUS×HANA コラボレーション背景

ブランドのフルリニューアルを記念して、7人組ガールズグループHANAとのコラボレーションが実現。髪のダメージと向き合い、研究と開発の積み重ねで女性の自信を支えてきたNEXXUSと、メンバーそれぞれに苦難を乗り越えてきた背景を持ちながらも、高いスキルと自信あふれる力強いパフォーマンスが印象的なHANAが、さらに女性が自分らしく輝き続ける未来のために、手を取り合い本コラボレーションが決定した。

■HANAのアンニュイな表情と美しい質感が際立つ髪に注目のWEB CM

本WEB CMは、12種類もの色とりどりの鮮やかな花に囲まれたHANAメンバーの表情と髪の美しさが際立つ幻想的な世界観の動画に仕上がった。

撮影時は、メンバーが互いにポージングのアドバイスをし合ったり、表情を褒め合ったりと和気あいあいとした雰囲気で進行。長回しでの撮影で緊張感があるなかでも、それぞれが魅せ方を妥協なく研究し撮影に挑んでおり、HANAメンバーのストイックな姿が撮影の合間も節々で見られた。HANAの美しいポージングと儚げでアンニュイな表情、そしてしなやかで美しい質感際立つ一人ひとりの髪にも注目だ。

