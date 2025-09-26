韓国Mnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』が9月25日に最終回を迎え、デビューメンバー8名が決定。結成直後に早くもInstagramで初のライブ配信を行い、話題を集めている。

【動画】結成直後！初々しいALPHA DRIVE ONEの初インスタライブ【写真】8人の初集合写真

■「愛してます！」ボイプラ2を終えて結成されたALPHA DRIVE ONEが早くも生の声届ける

デビューグループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）のメンバーに選ばれたのは、韓国出身のイ・サンウォン、キム・ゴンウ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソ、中国出身のジョウアンシン、ホー・シンロン、ジャンジアハオ、オーストラリア出身のイ・リオの8名。

ファイナルを終えた直後に行われたライブ配信では、早くもメンバー8人が初めて揃って姿を見せており、アーカイブも残されている。

白いTシャツで揃えたメンバーは、初めてのインスタライブに「不思議な気分だ」とそわそわしている様子。1位でデビューを飾ったイ・サンウォンが音頭を取って挨拶をし、ひとりずつ「本当に感謝しています」「まだ実感が湧きません」と、興奮冷めやらぬ様子でメッセージを伝えていく。まだ「ALPHA DRIVE ONE」というグループ名を言い慣れていない、初々しい姿もかわいらしい。

そして8人は、全員で大きなハートマークを作る“スクショタイム”も展開。初めて8人で集まったとは思えぬほど、息ぴったりにきれいなハートを作ってみせた。最後はひとりずつカメラに近づいて「愛してます！」「ありがとうございます！」と感謝を伝える。最年少のチョン・サンヒョンはライブ配信を終えようとするも、終了ボタンがわからず戸惑う表情で和ませた。

SNSでは「ハート作るのうますぎない!?笑」「全員ビジュ強い！」「最強グループができたなあ」「デビューおめでとう！」「終始顔が良い」「ずっと応援し続けます！」と大きな反響が寄せられている。

■ALPHA DRIVE ONE、メンバー8人の初集合写真も公開！

またALPHA DRIVE ONEのSNSでは、メンバー8人が紙吹雪が舞うステージの上で、肩を組んで立つ集合写真も公開されている。

■動画：ALPHA DRIVE ONEのロゴモーション