・リンクユーＧがＳ高カイ気配、米クランチロール社と提携し「クランチロール・マンガ」開始へ

・ＦフォースＧは１カ月ぶり高値、６～８月期好決算を評価

・群馬銀が大幅続伸し上場来高値を更新、今期業績・配当予想を引き上げ

・マイクロ波は反発、ホンダがアクリル樹脂リサイクル材を採用

・旭コンがマド開け急騰で４ケタ大台回復、下水道インフラや無電柱化で活躍期待

・千葉興が大幅高で６連騰、「千葉銀と経営統合で持ち株会社設立」と報じられコメントを開示

・ビーマップはカイ気配スタート、ＣＮＭＩ政府と「宇宙防衛通信研究所」に関して書簡交換

・ニイタカはカイ気配スタート、大手外食向け洗剤採用で６～８月期経常利益４割増

・ピアズがカイ気配スタートで上放れ鮮明、ドコモから金融向けＡＩシステム開発を受託



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS