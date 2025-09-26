「ほっともっと」カキフェス第一弾開始!カキフライがのったのり弁も
「ほっともっとは、“牡蠣”を使ったメニューが続々登場する「カキフェス」第一弾として、毎年好評な、クリーミーで旨味あふれる牡蠣をジューシーな衣で包んだ“カキフライ”を味わえる「カキフライシリーズ」を10月1日より新発売する。今年も“ナポリタン付き”や“のり弁当”など様々なスタイルでカキフライを楽しめる。
カキフェス
オーソドックスな『4コ入り カキフライ弁当』は、カキフライと相性の良い“フライソース”や“レモン果汁”、さらに具材感のある“タルタルソース”が付いており、自分好みにカキフライの美味しさを堪能できる。
また、カキフライを存分に味わいたい方には『6コ入り カキフライ弁当』がおすすめ。その他、カキフライと“ナポリタン”を一緒に楽しめる『3コ入り カキフライ弁当』や、お手頃価格の『カキフライのりタル弁当』をラインアップする。
また、単品メニュー『カキフライ(2コ入り)』もご用意しており、お好みのお弁当と一緒にカキフライを楽しめる。
期間限定の「カキフライシリーズ」を様々なスタイルで堪能してほしい。
商品概要は以下の通り。
旨みぎゅっと! 4コ入り カキフライ弁当
旨みぎゅっと! 4コ入り カキフライ弁当 760円。
しっかり大満足 6コ入り カキフライ弁当
しっかり大満足 6コ入り カキフライ弁当 970円。
ナポリタン入り 3コ入り カキフライ弁当
ナポリタン入り 3コ入り カキフライ弁当 690円。
お手頃カキフライ カキフライのりタル弁当
お手頃カキフライ カキフライのりタル弁当 580円。
カキフライ(2コ入り)
カキフライ(2コ入り) 240円。
発売日は、10月1日。
発売店舗は、全国の「ほっともっと」2,426店舗(8月末現在)。
