¿å¸Í¥æ¡¼¥¹¤Î203cmÄ¹¿ÈGK¾å»³³¤æÆ¤¬¥È¥Ã¥×¾º³ÊÆâÄê¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¾·ÂÔ¤Ç»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¡Ä¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï25Æü¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥æ¡¼¥¹¤ÎGK¾å»³³¤æÆ(18)¤¬Íèµ¨¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³ÊÆâÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤Î¾º³Ê¤Ï»Ë¾å10¿ÍÌÜ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡£GK¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é¤Î¾º³Ê¤â»Ë¾å½é¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å»³¤Ï°ñ¾ë¸©ÂçÀöÄ®½Ð¿È¤ÇÅÐÏ¿203cm¤ÎÄ¹¿ÈGK¡£2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÇ³¤æ¤ë´¶Æ°¤«¤´¤·¤Þ¹ñÂÎ¡×¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¾¯Ç¯ÃË»Ò¤ÎÉô¤Ç¤Ï°ñ¾ë¸©¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼ÂîÏ¯GM¤Ï¡Ö¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢203cm¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤ÎÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢Ìµ¸Â¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿´üÂÔ¤ÎGK¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GK¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ëÂÎ³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤Ç¤¡¢²¿»ö¤Ë¤â¡¢º¬µ¤¶¯¤¯¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢·ÑÂ³ÎÏ¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¥³¥á¥ó¥È
¡üGK¾å»³³¤æÆ
(¤«¤ß¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯9·î10Æü(18ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
°ñ¾ë¸©ÂçÀöÄ®
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
203cm/98kg
¢£·ÐÎò
FC¥ô¥§¥ì¥óÂçÀö/¿å¸Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥¹¡¦¿å¸ÍGK¥¯¥é¥¹-¿å¸ÍJr¥æ¡¼¥¹-¿å¸Í¥æ¡¼¥¹
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥æ¡¼¥¹¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾å»³³¤æÆ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÉü¶½»Ù±ç¾·ÂÔ¤Ç»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¡¢¿å¸Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëËÜ´Ö¹¬»Ê¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤êÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¿å¸Í¤Ç¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤ä¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ëpassion¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§Ã£¡¢¥³¡¼¥Á¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!¡×
