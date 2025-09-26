ＴＢＳＨＤ、今期最終を一転20％増益に上方修正・最高益更新へ

ＴＢＳホールディングス <9401> [東証Ｐ] が9月26日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の275億円→525億円(前期は439億円)に90.9％上方修正し、一転して19.6％増益を見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年９月25日付「投資有価証券の売却に伴う特別利益計上見込みに関するお知らせ」で公表した通り、当社の完全子会社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決定しました。当該取引を実行し、投資有価証券売却益（特別利益）を計上することとなりました。これに伴い、2026年３月期の連結業績予想を修正いたします。なお、本件に伴う配当予想の修正はありません。

