カメラ専門店「Map Camera」オリジナルのプロテクトフィルター「LUFT」が、9月22日（月）に発売された。フィルター径37～82mmの14サイズを用意し、価格は3,680円～7,280円。

2019年2月に発売したプロテクトフィルター「WOR」の上位モデル。

撥水・撥油コートに加え、新たに帯電防止コートを採用した。「WOR」と同様にマルミ光機が製造する。

可視光線に影響を与えないという無色透明なガラスを使用。反射率0.3％以下を実現。

シンプルな外観を重視し、枠の口径表示を無色のメジュームインクで印字。視認性を確保しながらも主張を抑えた見た目とした。

37mm：3,680円 39mm：3,680円 40.5mm：3,680円 43mm：3,680円 46mm：3,680円 49mm：3,680円 52mm：3,880円 55mm：4,180円 58mm：4,280円 62mm：4,680円 67mm：4,980円 72mm：5,580円 77mm：6,180円 82mm：7,280円