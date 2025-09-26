Snow Manの岩本照が自身のInstagramのストーリーズを更新し、イタリア・ミラノに到着したことを報告した。

岩本は9月27日（現地時間）にミラノで開催される『ドルチェ＆ガッバーナ 2026年春夏ウィメンズコレクション』に出席する。

■スタイリッシュなセットアップ姿でミラノへ出発した岩本照。佐久間大介「行ってらっしゃい(^^)」

岩本はサングラスをかけ、黒のストライプ柄セットアップに小ぶりなショルダーバッグを合わせたスタイリッシュなコーデを披露。車内や空港前で「いってきま～す」とコメントし、旅立ちの瞬間をシェアした。

この投稿に佐久間大介は「行ってらっしゃい(^^)」とコメントしている。

■ミラノ到着後は白Tシャツ×デニムジャケットの爽やかコーデにチェンジ。無邪気ショットも

そして翌日、岩本は「着きました～」というメッセージに笑顔の絵文字を添えて、ミラノ到着を報告。

白Tシャツにデニムジャケット、黒パンツというラフで爽やかな装いで、湖畔を背景に満面の笑みを浮かべ、リラックスした雰囲気を届けた。

また、湖畔の奥に見えるオブジェを指差した無邪気なショットも公開。足元にはフラミンゴのスタンプを並べており、遊び心たっぷりだ。

ファンからは「笑顔が尊い」「最高すぎる」「おしゃれでかっこいい」「かわいすぎる」「笑顔が絵文字そっくり」「報告ありがとう」といった声が寄せられている。

