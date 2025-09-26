26日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数760、値下がり銘柄数585と、値上がりが優勢だった。



個別ではホクリヨウ<1384>、明豊ファシリティワークス<1717>、シンクレイヤ<1724>、ナカノフドー建設<1827>、北野建設<1866>など66銘柄が年初来高値を更新。ＮＣＳ＆Ａ<9709>、ネポン<7985>、イトーヨーギョー<5287>、ニイタカ<4465>、キクカワエンタープライズ<6346>は値上がり率上位に買われた。



一方、太洋物産<9941>が年初来安値を更新。ソフト９９コーポレーション<4464>、北紡<3409>、夢みつけ隊<2673>、岡本硝子<7746>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>は値下がり率上位に売られた。



