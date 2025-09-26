宇宙を旅した花粉で受粉した「宇宙梨」を、111セット限定で販売
【ONE】は9月18日、宇宙花粉を使用した新高梨(高知県産)の予約販売を、公式オンラインサイトで開始した。111セット限定で予約を受け付けている。
特別仕様のパッケージ(外箱：宇宙柄／内部包装：地球と月モチーフ)
同社と高知県の企業・リエンタは、共同で高知生まれのブランド梨「新高梨(にいたかなし)」の花粉をロケットで宇宙へ打ち上げた。新高梨は、1玉1kgを超えることもある大玉サイズが特徴で、"日本一大きい梨"とも呼ばれている。
打ち上げられた新高梨の花粉は高度約250kmに到達し、約6分間の宇宙滞在を経て地球に帰還。今回発売する商品は、この"宇宙花粉"を用いて受粉・栽培した「宇宙梨」となる。
宇宙花粉で受粉された新高梨の幼果(2025年6月)
同商品は、1セット2玉入り(地球玉 約1kg／月玉 約700g)。特製パッケージと証明書が付いている。価格は9,740円(税別、送料別)。発送は、9月下旬〜10月上旬を予定している(収穫状況により変動あり)。
宇宙へ行ったことを証明する『花粉宇宙旅行証明書』
