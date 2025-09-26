ETF売買動向＝26日前引け、野村素材化学、ＭＸナスダクが新高値 ETF売買動向＝26日前引け、野村素材化学、ＭＸナスダクが新高値

26日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.2％増の1546億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.5％減の1171億円だった。



個別ではＳＭＴ ＥＴＦ カーボン・エフィシェント日本株 <2642> 、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、上場インデックスファンド新興国債券 <1566> 、ｉシェアーズ・コア ＴＯＰＩＸ ＥＴＦ <1475> 、ＳＭＤＡＭ トピックス <2557> など75銘柄が新高値。日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が9.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が8.15％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が6.72％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が4.64％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.45％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.09％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.15％安と大幅に下落した。



日経平均株価が125円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金742億6300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均799億2200万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が115億8000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が89億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が51億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が45億6600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が44億4700万円の売買代金となった。



株探ニュース

