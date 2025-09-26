東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、メドレックス、ピアズがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、メドレックス、ピアズがS高

26日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数301、値下がり銘柄数253と、値上がりが優勢だった。



個別ではメドレックス<4586>、ピアズ<7066>がストップ高。フィードフォースグループ<7068>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、アイキューブドシステムズ<4495>、トライアイズ<4840>、くすりの窓口<5592>、ＳＴＧ<5858>など14銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、アクセルマーク<3624>、ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>、レナサイエンス<4889>、Ｆｕｓｉｃ<5256>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＭＯコマース<410A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>が年初来安値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、アディッシュ<7093>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ<4833>、日本ファルコム<3723>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

