　26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 74263　　　-0.2　　　 35590
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11580　　　31.4　　　　7545
３. <1360> 日経ベア２　　　　8950　　　32.3　　　 185.3
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5135　　 -28.2　　　 42210
５. <1540> 純金信託　　　　　4798　　　-5.3　　　 17650
６. <1579> 日経ブル２　　　　4566　　 -35.4　　　 383.2
７. <1321> 野村日経平均　　　4447　　 -35.7　　　 47050
８. <1306> 野村東証指数　　　2835　　　 0.2　　　3324.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2567　　　22.2　　　 624.7
10. <1541> 純プラ信託　　　　2213　　 202.3　　　　7573
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　1743　　　51.3　　　　2213
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1727　　　 6.4　　　　 304
13. <2036> 金先物Ｗブル　　　1393　　　18.8　　　128850
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　1244　　　-4.2　　　 46890
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1215　　　-2.7　　　 51610
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1194　　　15.6　　　 54700
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　1177　　 272.5　　　 47130
18. <314A> ｉＳゴールド　　　1128　　　30.4　　　 266.1
19. <1542> 純銀信託　　　　　1102　　　71.9　　　 20450
20. <1545> 野村ナスＨ無　　　 914　　 -30.2　　　 36840
21. <1699> 野村原油　　　　　 900　　 219.1　　　 403.5
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 827　　　55.7　　　 712.8
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 665　　 132.5　　　 327.4
24. <1308> 上場東証指数　　　 620　　　 5.3　　　　3282
25. <1330> 上場日経平均　　　 605　　　13.1　　　 47080
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 570　　 -12.0　　　　2229
27. <1615> 野村東証銀行　　　 523　　 -32.8　　　 471.8
28. <1489> 日経高配５０　　　 520　　　-9.7　　　　2616
29. <1329> ｉＳ日経　　　　　 497　　　27.8　　　　4713
30. <1398> ＳＭＤリート　　　 491　　　38.3　　　1984.0
31. <1476> ｉＳＪリート　　　 491　　　 9.1　　　　2010
32. <1358> 上場日経２倍　　　 490　　　-6.7　　　 67150
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 433　　 131.6　　　 660.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 396　　　-5.7　　　　1111
35. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　 393　　 -74.1　　　2302.0
36. <1328> 野村金連動　　　　 385　　 -17.4　　　 13390
37. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 363　 12000.0　　　 46190
38. <200A> 野村日半導　　　　 360　　 -61.8　　　　1992
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 357　　 -36.5　　　2097.0
40. <356A> ＧＸＳＰＣＦ　　　 352　　-100.0　　　　1284
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 307　　　22.8　　　 56490
42. <2038> 原油先Ｗブル　　　 306　　 -50.4　　　　1586
43. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 303　　 -54.0　　　　3146
44. <2244> ＧＸＵテック　　　 300　　　 2.4　　　　2874
45. <1571> 日経インバ　　　　 281　　 -14.6　　　　 469
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 280　　　11.1　　　 203.1
47. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 268　　　 8.1　　　　 785
48. <2243> ＧＸ半導体　　　　 255　　 -62.6　　　　2234
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 246　　 -29.7　　　 28470
50. <1580> 日経ベア　　　　　 225　　　33.1　　　1247.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース