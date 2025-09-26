ETF売買代金ランキング＝26日前引け
26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74263 -0.2 35590
２. <1357> 日経Ｄインバ 11580 31.4 7545
３. <1360> 日経ベア２ 8950 32.3 185.3
４. <1458> 楽天Ｗブル 5135 -28.2 42210
５. <1540> 純金信託 4798 -5.3 17650
６. <1579> 日経ブル２ 4566 -35.4 383.2
７. <1321> 野村日経平均 4447 -35.7 47050
８. <1306> 野村東証指数 2835 0.2 3324.0
９. <1568> ＴＰＸブル 2567 22.2 624.7
10. <1541> 純プラ信託 2213 202.3 7573
11. <2644> ＧＸ半導日株 1743 51.3 2213
12. <1459> 楽天Ｗベア 1727 6.4 304
13. <2036> 金先物Ｗブル 1393 18.8 128850
14. <1320> ｉＦ日経年１ 1244 -4.2 46890
15. <1326> ＳＰＤＲ 1215 -2.7 51610
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1194 15.6 54700
17. <1346> ＭＸ２２５ 1177 272.5 47130
18. <314A> ｉＳゴールド 1128 30.4 266.1
19. <1542> 純銀信託 1102 71.9 20450
20. <1545> 野村ナスＨ無 914 -30.2 36840
21. <1699> 野村原油 900 219.1 403.5
22. <1655> ｉＳ米国株 827 55.7 712.8
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 665 132.5 327.4
24. <1308> 上場東証指数 620 5.3 3282
25. <1330> 上場日経平均 605 13.1 47080
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 570 -12.0 2229
27. <1615> 野村東証銀行 523 -32.8 471.8
28. <1489> 日経高配５０ 520 -9.7 2616
29. <1329> ｉＳ日経 497 27.8 4713
30. <1398> ＳＭＤリート 491 38.3 1984.0
31. <1476> ｉＳＪリート 491 9.1 2010
32. <1358> 上場日経２倍 490 -6.7 67150
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 433 131.6 660.0
34. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 396 -5.7 1111
35. <2553> Ｏｎｅ中国５ 393 -74.1 2302.0
36. <1328> 野村金連動 385 -17.4 13390
37. <1397> ＳＭＤ２２５ 363 12000.0 46190
38. <200A> 野村日半導 360 -61.8 1992
39. <1343> 野村ＲＥＩＴ 357 -36.5 2097.0
40. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 352 -100.0 1284
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 307 22.8 56490
42. <2038> 原油先Ｗブル 306 -50.4 1586
43. <1671> ＷＴＩ原油 303 -54.0 3146
44. <2244> ＧＸＵテック 300 2.4 2874
45. <1571> 日経インバ 281 -14.6 469
46. <1356> ＴＰＸベア２ 280 11.1 203.1
47. <2094> ＲＥＩＴイン 268 8.1 785
48. <2243> ＧＸ半導体 255 -62.6 2234
49. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 246 -29.7 28470
50. <1580> 日経ベア 225 33.1 1247.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
