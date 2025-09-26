加藤茶の妻・加藤綾菜、ロング髪を「バッサリ切りました！」 “印象ガラリ”な新ヘアスタイル披露
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！スッキリ!!」と報告し、“印象ガラリ”な新ヘアスタイルを披露した。
【写真】「短くしてもステキ」「綺麗すぎる」髪バッサリで“印象ガラリ”な加藤綾菜
8月上旬の投稿では、胸元あたりまであるロングスタイルだったが、今回のヘアチェンジで肩の少し下あたりまで“バッサリ”。カラーリングも施し「カラーはイエローブラウンです」と紹介した。
投稿では「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい。子供の時は戦後でカトちゃんにはサンタさんが来なかったんだって。だから冬に近づくと寂しくてたまらないらしい」「ってな事で元気にするためドライブしてきました 絶品な食事に幸せ〜とニッコリなカトちゃんでした」と、茶の近況や夫婦時間のエピソードも明かした。
新ヘアに対し、ファンからは「短くしてもステキ」「とってもお似合いです」「綺麗すぎる」「素敵です」など、絶賛コメントが続々と寄せられている。
