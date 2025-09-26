小島瑠璃子、大阪・関西万博を満喫「弾丸日帰り!!!」 思い出ショットを公開「めちゃくちゃきれい」「オーラ有り過ぎ」
タレントの小島瑠璃子（31）が25日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博を訪れ、思い出ショットを公開した。
小島は「大阪万博に行ってきました 弾丸日帰り!!!」と報告し、大屋根リングでのソロショットや公式キャラクター・ミャクミャクとの2ショットなどを披露。「暑さが心配でしたが問題なく楽しめました 涼める場所や座れる休憩スペースがたくさんあって、運営の方々や建築した方が来場者のことを考えてくれているなぁと感じました」と感想をつづり、「大屋根リングにはエスカレーターで登れてほっとしました笑笑 ミャクミャクは見れば見るほど可愛くなってくる魅力がありますね」と、堪能した様子だった。
この投稿には、「お元気そうです何より！」「こじるりは笑顔が似合うね」「めちゃくちゃきれい」「オーラ有り過ぎ」「満喫できたみたいでよかったです」といった声が寄せられている。
