¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬23ºÐÇ¯²¼Îø¿Í¤È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡¼¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë
¡¡¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ê50¡Ë¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯¡¢Îø¿Í¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥ì¥Ã¥Æ¥£¡Ê27¡Ë¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢¤Ï¡¢Çò¤¤ÌµÃÏ¤ÎÄ¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹õ¤¤¥·¥å¡¼¥º¤È¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤ÈÇò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢¸ý¸µ¤òÀÄ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê©ÈÇVOGUE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢¤¬Îø¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿9·î8Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤½»£¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢¤âÇò¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤òÍ£°ìÀ©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£ÈãÉ¾²È¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¤â½ã¿è¤Ê±Ç²è¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢±Ç²èÉ¾²Á½¸ÀÑ¥µ¥¤¥È¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ó¥È¥Þ¥È¡×¤Ç98¡ó¡Ê9¡¿19»þÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤ä¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¢¥ì¥¸¡½¥Ê¡¦¥Û¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¡£10·î3Æü¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥Ã¥È¥¬¥é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¯2¿Í¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Ï¡¢´Ø·¸¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê©ÈÇVOGUE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢¤¬Îø¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤ÊÇÐÍ¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿9·î8Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤½»£¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ô¥£¥Ã¥È¥ê¥¢¤âÇò¤¤¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤ÆÍè¾ì¤·¡¢Îø¿Í¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ê¥¶¡¼¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤òÍ£°ìÀ©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£ÈãÉ¾²È¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¤â½ã¿è¤Ê±Ç²è¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢±Ç²èÉ¾²Á½¸ÀÑ¥µ¥¤¥È¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ó¥È¥Þ¥È¡×¤Ç98¡ó¡Ê9¡¿19»þÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ú¥ó¤ä¥Ù¥Ë¥Á¥ª¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¡¢¥ì¥¸¡½¥Ê¡¦¥Û¡¼¥ë¤é¤¬½Ð±é¡£10·î3Æü¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£